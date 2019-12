Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Ankündigung: Polizeirevier Kaltenkirchen am 12.12.19 telefonisch nicht erreichbar

Am Donnerstag, den 12. Dezember 2019, erfolgen beim Polizeirevier Kaltenkirchen technische Arbeiten an der Telefonanlage. Das Polizeirevier wird an diesem Tag zwischen 9 und 16 Uhr voraussichtlich nicht telefonisch erreichbar sein. Dringende Nachfragen können in diesem Zeitraum an die Polizeistation Henstedt-Ulzburg (04193-99130) oder die Polizeistation Bad Bramstedt (04192-39110) gerichtet werden. In Notfällen steht weiterhin der Polizei-Notruf 110 zur Verfügung.

