POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in der Dortmunder Innenstadt

Nach einem Raub an der Kampstraße in der Nacht zu Sonntag (29.9.) sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich ein 23-jähriger Dortmunder kurz nach Mitternacht vor einem Geschäft auf der Kampstraße, nahe der Hansastraße. Plötzlich griffen ihn zwei Männer von hinten an. Mit einer Glasflasche schlugen sie dem jungen Mann gegen den Hinterkopf, dann ein weiteres Mal mit dem abgebrochenen Flaschenhals. Der Dortmunder fiel zu Boden und verlor eigenen Angaben zufolge das Bewusstsein. Die beiden Angreifer zogen ihm seine schwarze Jacke der Marke "G-Star" aus und flüchteten mit dieser in Richtung Reinoldikirche. Der 23-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die flüchtigen Männer beschrieb der Dortmunder wie folgt: etwa 175 cm groß, gebräunte Haut, südländischer Herkunft, dunkel gekleidet.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

