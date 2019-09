Polizei Dortmund

POL-DO: Nach Raubdelikt in der Schillerstraße - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1132

Vier Dortmunder sind am frühen Sonntagmorgen (29. September) in der Schillerstraße von einer weiteren Gruppe angegriffen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugenaussagen zufolge hatte das Quartett gegen 4 Uhr gerade eine Gaststätte in der Scheffelstraße verlassen, als sie wenig später von drei Männern angepöbelt wurden. Nach einem kurzen Wortgefecht griffen die Unbekannten die vier Männer unter anderem mit Faustschlägen an. Einen am Boden liegenden 29-Jährigen traten sie zudem gegen das Gesicht. Anschließend raubten sie ihm die Geldbörse und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Der Beschreibung nach handelte es sich bei allen Tätern um Männer. Einer war etwa 1,70 m groß, hatte einen Schnauz,-und Ziegenbart und war zudem dunkel gekleidet. Der zweite Täter war etwa 1,80 m groß und ebenfalls dunkel gekleidet. Der dritte Angreifer trug ein rotes T-Shirt mit weißer Schrift und war ungefähr 1,85 m groß. Zeugenaussagen zufolge hatten alle drei Täter einen südländischen Phänotyp.

Haben Sie die Tat am Sonntagmorgen beobachtet und/oder können Sie Hinweise zu den flüchtigen Tätern geben? Melden Sie sich bitte in der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

