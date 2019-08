Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Einfamilienhaus

Neunkirchen (ots)

Am Montag, 12.08.2019, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr, brach ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße ein. Die kurze Abwesenheit des Wohnungsinhabers nutzend, stieg er durch einen gekipptes Fenster ein. Im Hausflur selbst beschädigte er die eigentliche Wohnungseingangstüre der Einliegerwohnung, gelangte aber nicht in die Wohnung. Ohne Beute floh der Täter. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Siegen unter 0271/7099-0.

Hinweis der Polizei: Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit alle Türen und Fenster sorgfältig. Gekippte Fenster sind eine Einladung für alle Einbrecher.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michael Zell

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell