Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in der Berningstraße

Osnabrück (ots)

Ein Wohnhaus in der Berningstraße ist am Montag das Ziel von Einbrechern gewesen. Die Täter hebelten zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr ein Fenster des Einfamilienhauses auf, stiegen in das Gebäude ein und machten sich darin auf die Suche nach Wertgegenständen. Vermutlich wurden die Täter dabei gegen 18.30 Uhr von den nach Hause kommenden Eigentümern gestört. Mit dem bis zu diesem Zeitpunkt bereits gefundenen Bargeld und Schmuck flüchteten sie schließlich unerkannt. Wer Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben kann, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder 0541/327-2215.

