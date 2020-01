Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Beschuldigter kam in Untersuchungshaft

Offenbach (ots)

Main-Kinzig-Kreis

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, den 14.01.2020

Beschuldigter kam in Untersuchungshaft - Hanau/Großauheim

(aa) Nachdem ein 71 Jahre alter Mann aus Großauheim am Montagabend tot in seiner Wohnung aufgefunden wurde (wir berichteten), erging Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau wurde der 36-jährige Verdächtige am frühen Dienstagnachmittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Offenbach, 14.01.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

