POL-ME: Glatteis - 80-jährige Radfahrerin schwer verletzt - Haan - 1912066

Mettmann (ots)

Am Dienstagmorgen (10.12.2019) wurde eine 80-jährige Haanerin bei einem Alleinunfall wegen Glätte auf der Prälat-Marschall-Straße in Haan schwer verletzt.

Gegen 09:00 Uhr befuhr die Seniorin mit ihrem Rad die Prälat-Marschall-Straße in Fahrtrichtung Haan-Gruiten. In Höhe der Einmündung zur Kalkstraße hatte sie die Absicht, nach links in die Kalkstraße abzubiegen. Vermutlich aufgrund von Glätte geriet die 80-Jährige ins Rutschen und verlor das Gleichgewicht. Die Haanerin stürzte und verletzte sich hierbei schwer.

Dank eines zufällig vorbeikommenden Haaners, der die Verletzte sofort erstmedizinisch versorgte und folgerichtig den Rettungswagen anforderte, konnte die Seniorin zur weiteren Behandlung zeitnah in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf diesem Wege möchte sich die Polizei noch einmal ausdrücklich für das vorbildliche Verhalten des Ersthelfers bedanken. Dank seines schnellen und folgerichtigen Verhaltens konnte die verletzte 80-jährige Radfahrerin umgehend professionell medizinisch versorgt werden.

