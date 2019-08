Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Stachelschwein löst Polizeieinsatz aus

Schwerin (ots)

Am Dienstagabend kurz vor 22:00 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis über ein freilaufendes Stachelschwein im Bereich Franzosenweg. Eine Stunde später gab es eine erneute Sichtung des Stachelschweins im Bereich Kletterwald. Die Vermutung lag nahe, dass das Tier zum Zoo gehört, so dass die Beamten sich bei den Mitarbeitern des Zoos über die Gefährlichkeit für die Bevölkerung informierten. Hier kann Entwarnung gegeben werden. Stachelschweine sind laut Aussage eines Mitarbeiters des Zoos für Menschen nicht gefährlich. In beiden Fällen konnten die Beamten das freilaufende Tier nicht sichten. Es ist möglich, dass sich das Stachelschwein weiterhin in dem Bereich aufhält oder bereits in sein Gehege im Zoo zurückgekehrt ist. Bei weiteren derartigen Begegnungen können Sie die Polizei unter der Telefonnummer 0385/51802224 kontaktieren.

