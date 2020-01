Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Einbruch in Einfamilienhaus

Osnabrück (ots)

In der Zeit von 17 Uhr bis 18:30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Lindenstraße in Belm. Zunächst versuchte der Täter eine Balkontür aufzuhebeln, scheiterte allerdings. Erst an der Haustür hatte er Erfolg und gelangte in das Wohnhaus. Die Räumlichkeiten wurden durchwühlt und Schmuck und weitere hochwertige Gegenstände entwendet. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell