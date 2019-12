POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Friesoythe von 20.-21.12.2019

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe - Trunkenheitsfahrt Am 20.12.2019, gegen 13:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass auf der Neuscharreler Allee ein Pkw in auffälliger Fahrweise unterwegs sei. Der Pkw konnte durch eine Funkstreife im Birkhahnweg angetroffen werden. Bei der Überprüfung des Fahrers wurde festgestellt, dass er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 3,14 Promille. Dem 35-jährigen Friesoyther wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Saterland/ Scharrel - Verkehrsunfall mit Sachschaden Am 20.12.2019, gegen 14:45 Uhr befuhr eine 18-jährige Saterländerin mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Scharrel. Als sie nach rechts in den Raiffeisendamm abbog, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Durch ihr Gegenlenken geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw einer 44-jährigen Saterländerin. Im Anschluss durchfuhr die 18-Jährige eine Hecke und kam auf einem Tankstellengelände zum Stehen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 4000 Euro. Saterland/ Ramsloh - Straßenverkehrsgefährdung in Folge Alkohol Am 21.12.2019, gegen 03:00 Uhr fiel einer Funkstreife des Polizeikommissariats Friesoythe auf der Hauptstraße im Gegenverkehr ein beschädigter Pkw auf. Die Streife folgte dem Pkw, um eine Kontrolle durchzuführen. Dabei fiel auf, dass der Pkw erheblich unsicher geführt wurde. Der Fahrer kam dabei auf die Gegenfahrbahn. Während der Kontrolle des 46-jährigen Papenburgers stellte sich heraus, dass er offensichtlich alkoholisiert war. Ein Test wurde abgelehnt. Dem Papenburger wurde eine erforderliche Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

