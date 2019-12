Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Freitag (20.12.2019) bis Samstag (21.12.2019)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen und Sachschaden

Am Freitag, 20.12.2019, 13.35 Uhr, befuhren zwei Fahrzeugführer im Alter von 20 und 23 Jahren mit ihren Pkw in Bakum die Vechtaer Straße, aus Vechta kommend, in Richtung BAB A1. Der 23-jährige Essener beabsichtigte mit seinem Pkw Ford Kuga in die Weiher Straße abzubiegen, musste aber aufgrund Gegenverkehrs warten. Dieses bemerkte die ihm nachfolgende 20-jährige Diepholzerin zu spät. Sie fuhr mit ihrem Pkw Land Rover auf den vor ihr stehenden Ford auf. Die Unfallverursacherin sowie zwei Insassen im Pkw Ford, 11 Monate und 24 Jahre alt, wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von jeweils etwa 10.000,- Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Lohne - Körperverletzung

Am Samstag, 21.12.2019, 00.30 Uhr, kam es in einem Gastronomiebetrieb an der Bakumer Straße in Lohne zu einer körperlichen Auseinandersetzung, als ein 17-jähriger Lohner die 51 und 44-jährigen Betreiber des Betriebes grundlos angriff. Anschließend flüchtete der junge Mann, konnte aber im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ergriffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lohne - Körperverletzung

Am Samstag, 21.12.2019, 01.00 Uhr, kam es bei einem Gastronomiebetrieb an der Keetstraße in Lohne zu einer Körperverletzungshandlung. Grundlos schlug dort ein 23-jähriger Lohner mit den Fäusten auf zwei 20 bzw. 52-jährige Lohner ein. Beide erlitten leichte Verletzungen im Gesicht. Der 23-jährige war stark angetrunken und äußerst aggressiv. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde er von Mitarbeitern der Security festgehalten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Damme / Steinfeld - Diebstahl

Am Freitag, 20.12.2019, 13.00 Uhr, wurde ein 39-jähriger Steinfelder in einem Baumarkt an der Wiesenstraße in Damme dabei beobachtet, wie er einen Gegenstand durch den Zaun schob, um ihn vermutlich anschließend zu entwenden. Dieses Vorgehen wurden von Zeugen beobachtet, die daraufhin den Markleiter informierten. Der Diebstahl konnte verhindert werden. Um 18.20 Uhr wurde die gleiche Person auf einem Firmengelände am Honkomper Weg in Steinfeld dabei angetroffen, wie er 6 Paletten entwenden wollte. Er konnte auf frischer Tat betroffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Nach Durchführung einer Identitätsfeststellung sowie erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Auf ihn warten nunmehr zwei Strafverfahren.

Vechta - Verdacht Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Am Freitag, 20.12.2019, 16.30 Uhr, wurde auf der Straße Oythe in Vechta ein 37-jähriger polnischer Staatsbürger mit einem Pkw Renault Trafic angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der junge Mann seinen Wohnsitz in Belgien begründet. Bei der Kontrolle händigte er eine irische Fahrerlaubnis aus. Nach intensiver Prüfung liegt der Verdacht nahe, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er somit nicht. Der Führerschein wurde sichergestellt. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde er entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

