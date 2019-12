Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbrüche in Werkstätten

Zwischen Donnerstag, 19. Dezember 2019, 18.30 Uhr und Freitag 20. Dezember 2019, 07.10 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter in die Büroräumlichkeiten eines Kfz-Werkstatt am IV. Hüllenweg ein. Nach ersten Erkenntnissen erlangte er kein Diebesgut. In der gleichen Zeit kam es zu einem weiteren Einbruch in eine nahegelegene Werkstatt. Hier erlangte der Täter Unterlagen und Schlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

