Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Bilanz zum landesweiten Aktionstag "Fahrrad und Pedelec"

Kreis Viersen (ots)

Auch Einsatzkräfte der Polizei Viersen beteiligten sich am Montag an dem landesweiten Aktionstag. Die Bilanz des Sondereinsatzes in aller Kürze: 229 kontrollierte Fahrzeuge, davon 164 Fahrräder und Pedelecs. Wir ahndeten 50 Verstöße von Rad- und Pedelecfahrerinnen und -fahrern und 24 Verstöße von motorisierten Verkehrsteilnehmern. 98 Bürgerinnen und Bürger zeigten sich in Willich am Kreisverkehr aufgeschlossen, unser Angebot zu verkehrspräventiven Gesprächen anzunehmen. Immer noch haben wir im Kreis Viersen ein besonderes Problem mit Verkehrsunfällen mit Verletzten/Toten unter Beteiligung von Radfahrern. An jedem dritten Verkehrsunfall mit Verletzten oder Toten im Kreis Viersen ist ein Radfahrer beteiligt. Gerade für Kinder ist das Radfahren nahezu nirgendwo so gefährlich wie im Kreis Viersen, immer noch! Das heißt aber nicht, dass die Radfahrer immer die Verursacher sind! Das sind sie bei gut 40 % dieser Verkehrsunfälle. Grund genug also, auch das Verhalten der Radfahrer weiter im Fokus zu behalten! Oft ist ein Vorfahrt- oder Abbiegeverstoß unfallursächlich. Diese Ursache spielt übrigens auch bei den Radfahrern eine Rolle, denn bei über 60 % aller Verkehrsunfälle mit verletzten/getöteten Radfahrern ist ein solcher Verstoß (entweder vom Radler oder vom motorisierten Verkehrsteilnehmer) unfallursächlich. Also werden wir weiterhin beiden "Seiten" unser Augenmerk widmen. Rechnen Sie daher stets und überall mit unseren Kontrollen und denken Sie stets an die Grundregel: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige und gegenseitige Rücksicht./ah (651)

