Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Ladendieb wird dem Haftrichter vorgeführt

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots)

Ein 27-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wird im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt. Der Mann war am Montag in einem Discounter in Kaldenkirchen bei dem Diebstahl von Nahrungsmitteln und Alkohol erwischt und vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn sind noch weitere Verfahren wegen diverser Diebstähle anhängig. Er bestreitet die Tat./ah (650)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell