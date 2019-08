Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgängerin angefahren und geflüchtet

Mainz (ots)

Mainz Die 88-jährige Geschädigte überquert am Freitag, 09.08.19 gegen 17.26 Uhr die Fußgängerfurt an der Lichtzeichenanlage der Windmühlenstraße/Drususwall in Richtung Am Fort Elisabeth. Beim Überqueren der Straße wird sie plötzlich von einem hinter ihr kommenden Radfahrer an der rechten Körperseite touchiert. Die Dame fällt mit ihrer linken Körperhälfte auf den Boden. Der Radfahrer setzt seine Fahrt unvermittelt in Laufrichtung der Dame fort. Durch einen Zeugen kann der Fahrradfahrer beschrieben werden:

schwarzes Fahrrad, dunkle Haare, 25-35 Jahre alt, graues T-Shirt

Die Geschädigte erleidet aufgrund des Unfalls eine Oberschenkelfraktur sowie eine weitere Verletzung der linken Schulter. Sie wird zwecks weiterer medizinischer Versorgung stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen.

