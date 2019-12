Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrolle - Fahrer unter Drogeneinfluss - Gegen Beifahrer bestand Haftbefehl

Wittlich (ots)

Am Samstag, den 30.11.2019, ca. 16.15 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Wittlich in der Trierer Straße eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel auf, dass der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Gegen den Beifahrer bestand ein Haftbefehl. Dieser führte zudem geringe Mengen Betäubungsmittel mit sich. Während der Beifahrer unmittelbar in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Beide erwarten nun entsprechende Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, den Fahrer zudem ein Ermittlungsverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Drogeneinfluss.

