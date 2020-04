Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 14. April 2020:

Salzgitter (ots)

Ilsede: Altpapiercontainer in Brand gesetzt

Dienstag, 14.04.2020, gegen 03:30 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Dienstagmorgen der Inhalt mehrere Altpapiercontainer in Ilsede, Am Kalischacht, in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden. Durch das Feuer wurden mehrere Container in Mitleidenschaft gezogen, zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Es ist von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandlegung auszugehen. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Autofahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss

Montag, 13.04.2020, gegen 04:00 Uhr

Am Montag, gegen 04:00 Uhr, kontrollierte eine Streife der Polizei einen Autofahrer, der zuvor auf der Vöhrumer Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrers stellten die Beamten eine deutliche Alkohol- sowie eine mutmaßliche Betäubungsmittelbebeeinflussung fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Die weiteren Ermittlungen ergaben zudem, dass der 20-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Verschiedene Strafverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

