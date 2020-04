Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 14. April 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Werlaburgdorf: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Montag, 13.04.2020, gegen 16:00 Uhr

Am Montagnachmittag beabsichtigte eine Streife der Polizei zwei offensichtlich jugendliche Personen zu kontrollieren, welche zunächst mit einem Motorroller auf der Kreisstraße 83, zwischen Altenrode und Werlaburgdorf, unterwegs waren und sich nun auf dem dortigen Parkplatz befanden. Mutmaßlich um sich den weiteren Kontrollmaßnahmen zu entziehen, flüchteten beide Personen plötzlich zu Fuß in den angrenzenden nahen Wald. Unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte, auch mit Unterstützung eines Diensthundes, konnten beide Personen, 15 und 16 Jahre alt, später im Unterholz des Waldes festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen der Polizei ergaben, dass das Versicherungskennzeichen, welches am Motorroller angebracht war, zuvor in Wolfenbüttel von einem anderen Fahrzeug entwendet worden war. Zudem besteht der Verdacht, dass der 16-jährige Fahrer des Rollers nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell