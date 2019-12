Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Opel gerät in Graben

Petershagen (ots)

Nicht mehr fahrbereit war ein Opel nach einem Unfall in Petershagen am Dienstagnachmittag. Dabei verletzte sich die 25-jährige Fahrerin des Fahrzeugs.

Gegen 16.40 Uhr befuhr die junge Frau aus Hannover mit dem PKW die Lavelsloher Straße (L 764) aus Richtung der Straße "Am Mindener Wald" (L 770) kommend in Fahrtrichtung Lavelsloh. Dabei geriet der PKW nach ersten Erkenntnissen auf den rechten Grünstreifen und schleuderte in der Folge über die Fahrbahn in den linksseitigen Straßengraben. Erst hier kam der Wagen schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Hannoveranerin ins Klinikum Minden. Der PKW wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme leiteten die Einsatzkräfte den Verkehr am Unfallort vorbei.

