Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannter bricht in Media Markt ein

Porta Westfalica (ots)

Am frühen Dienstagmorgen ist ein unbekannter männlicher Täter in den Media Markt in der Feldstraße eingebrochen.

Um kurz vor fünf Uhr ging in der Polizeileitstelle der Einbruchalarm des Elektronikmarktes ein. Kurz darauf trafen die ersten Streifenwagen am Tatort ein, sodass die Einsatzkräfte das Gebäude umstellten. Unterstützung erhielten die Beamten auch durch einen Streifenwagen aus Herford. Ein hinzugezogener Diensthundeführer durchsuchte das Gebäude ohne den bereits geflüchteten Täter stellen zu können.

Dieser hatte sich nach ersten Erkenntnissen Zutritt über ein Fenster verschafft und gezielt die Elektronik-Abteilung angesteuert. Dort brach er zwei Vitrinen auf, konnte aber offenbar keine Beute machen. Nur Minuten später flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung vom Tatort.

Der Täter kann als hellhäutig und bekleidet mit schwarzer Jacke, grauer Hose und grauen Schuhen beschrieben werden. Er führte bei der Tat eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Die Ermittler erhoffen sich Hinweise zu einem möglichen Fluchtfahrzeug und fragen daher: Wer kann Hinweise zu einem verdächtigen Fahrzeug oder Personen geben, die sich im Nahbereich des Media Marktes aufgehalten haben? Hinweise bitte an die Beamten unter Telefon (0571) 88660.

