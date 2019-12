Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe stehlen Gegenstände aus zwei Opels

Minden (ots)

Am Montagabend haben Unbekannte in der Kingsleyallee aus zwei auf einem Schulparkplatz abgestellten PKWs Wertgegenstände gestohlen.

Dazu schlugen die Täter in der Zeit zwischen 18.10 Uhr und 20 Uhr eine Scheibe eines grauen Opel Zafira ein und stahlen aus diesem eine braune Ledertasche samt Inhalt. Ebenfalls zu einem grauen Opel - dieses Mal ein Astra - verschafften sich die Täter im gleichen Zeitraum Zutritt, in dem sie zuvor in einer Umkleidekabine der anliegenden Turnhalle eine Sporttasche durchsuchten und daraus den Fahrzeugschlüssel entwendeten. Bei dieser Gelegenheit stahl man ein Portemonnaie und ein Mobiltelefon aus dem Astra. Wie die Täter Zutritt in die verschlossene Turnhalle erhielten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugenhinweise zu den Kriminellen werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

