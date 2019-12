Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trickbetrüger erbeuten Uhren und Schmuck

Porta Westfalica (ots)

Am Samstag ist es in Holtrup zu einem Trickbetrug gekommen. In bekannter Masche hatte sich ein Mann zuvor als mutmaßlicher Gärtner ausgegeben.

Gegen 12 Uhr mittags klingelte der Betrüger bei dem Einfamilienhaus und bot an, Gartenarbeiten durchführen zu können. Daraufhin ging der Bewohner mit dem Unbekannten in den rückwärtigen Garten und ließ die Haustür einen Spalt offen. Dies nutzte ein Komplize offenbar, um unbemerkt ins Obergeschoss des Hauses zu gelangen und dort gezielt Uhren sowie Goldschmuck zu stehlen. Den Diebstahl bemerkten die Senioren erst, als sich der falsche Gärtner bereits in unbekannte Richtung entfernt hatte. Der gesamte Tatzeitraum dürfte nach Schätzung der Betrugsopfer nur wenige Minuten gedauert haben.

Der Täter, der angab, für eine ortsansässige Firma zu arbeiten, wird von den Geschädigten als etwa 25-30 Jahre alt, 170 cm groß und mit korpulenter Statur beschrieben. Der Mann sprach akzentfreies Deutsch, trug einen grünen Arbeitsanzug sowie einen Drei-Tage-Bart. Hinweise zu dem gesuchten Trickbetrüger bitte an die Ermittler unter Telefon (0571) 88660.

Die Polizei mahnt wiederholt zur Vorsicht im Umgang mit Fremden und warnt dringend davor, diesen Auskünfte über Ihre persönlichen Vermögens- oder Wohnverhältnisse zu geben, diesen die Haustür zu öffnen oder Zutritt in die Wohnobjekte zu gewähren. Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertgegenstände oder lassen Sie diese unbeaufsichtigt in Ihren Wohnräumen. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch und wählen im Zweifel den Polizeinotruf 110.

