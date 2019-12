Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: PKW und Bus kollidieren im Begegnungsverkehr

Lübbecke (ots)

Am Freitagnachmittag ist es auf der Hedemer Straße (L 773) zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses sowie zweier PKWs gekommen.

Gegen 16.25 Uhr befuhr ein Mann aus Espelkamp nach ersten Erkenntnissen mit einem Mercedes die Straße "Am Esch" in Richtung der Hedemer Straße aus Stockhausen kommend. Im Bereich der Einmündung zum Kutscherdamm kam ihm der Linienbus mit einem Espelkamper am Steuer entgegen. Dabei kam es zum seitlichen Kontakt der beiden Kraftfahrzeuge, sodass der sich hinter dem Mercedes befindliche Audi eines Lübbeckers von umherfliegenden Fahrzeugteilen getroffen wurde.

Alle Insassen des Busses und die beiden PKW-Fahrer blieben unverletzt. Da sich den Einsatzkräften bei dem Mercedes-Fahrer der Verdacht auf einen Alkoholkonsum ergab, entnahm ihm eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Die Beamten beziffern den Sachschaden auf eine fünfstellige Summe.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell