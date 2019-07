Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Traktorfahrer schwer verletzt

Schöppingen (ots)

Beim Ausweichen ist am Montag ein Traktor samt beladenem Anhänger in Schöppingen umgestürzt. Der 16 Jahre alte Fahrer erlitt schwere Verletzungen, der entstandene Sachschaden beträgt circa 80.000 Euro. Gegen 16.45 Uhr waren sich der Traktor und der Pkw eines 24-Jährigen Schöppingers in der Kurve eines Wirtschaftsweges in der Bauerschaft Ramsberg entgegengekommen. Beim Bremsen und Ausweichen kam der Ackerschlepper des jungen Schöppingers von der Fahrbahn ab und kippte mitsamt des mit Stroh beladenen Anhängers an. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Polizeibeamten fest, dass nach ersten Erkenntnissen der schlechte technische Zustand des Anhängers den Ablauf des Geschehens wesentlich beeinflusst haben könnte. Die gesamte Bremsanlage war nicht in Betrieb, mehrere Reifen gänzlich abgefahren. Die Polizei appelliert vor dem Hintergrund des aktuellen Unfalls dringend, auf einen einwandfreien Zustand aller Fahrzeuge zu achten, die derzeit bei der Ernte zum Einsatz kommen.

