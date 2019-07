Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Ladendieb landet in Untersuchungshaft

Reken (ots)

Bei einem Ladendiebstahl erwischt worden ist ein junger Dorstener, der sich danach nicht grundlos im Polizeigewahrsam wiederfand: Bei der Überprüfung des Mannes stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Der einschlägig polizeilich in Erscheinung getretene 18-Jährige war am Montag in Groß Reken aufgefallen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Tatverdächtige eine Stange Zigaretten in die Hose steckte und damit das Geschäft an der Kirchstraße verlassen wollte. Er sprach den Dorstener an und nahm ihm die Zigaretten wieder ab. Dieser verließ daraufhin mit einem Begleiter den Laden. Im Nachhinein fiel auf, dass auch zwei Flaschen einer teuren Spirituose fehlten. Ein Mitarbeiter des Geschäftes suchte daraufhin nach den beiden, entdeckte sie vor einem Verbrauchermarkt in Reken und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 18-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls bestand. Die gestohlenen Spirituosen fanden sich in seinem Rucksack. Die Beamten nahmen den Dorstener in Gewahrsam und übergaben seinen 17-jährigen Begleiter in die Obhut eines Sorgeberechtigten.

