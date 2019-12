Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlich unter Drogen - 23-Jähriger in Unfall verwickelt

Stemwede (ots)

Unter dem mutmaßlichen Einfluss von Betäubungsmitteln ist ein Stemweder (23) am Freitagabend in Levern in einen Verkehrsunfall verwickelt worden.

Gegen 20.45 Uhr befuhr der 23-Jährige mit einem Skoda nach ersten Erkenntnissen den Mühlenweg aus Richtung der Leverner Straße kommend. Zeitgleich war ein 19 Jahre alter Mindener mit einem 3er-BMW auf dem Wellengrund unterwegs und wollte nach links in den Mühlenweg einbiegen. So kam es im Einmündungsbereich der beiden Straßen zum Zusammenstoß der PKWs. Dabei verletzte sich der Mindener.

Da sich den Beamten bei der Unfallaufnahme Hinweise auf einen Drogenkonsum bei dem Mann aus Stemwede ergaben, wurde er auf die Wache Espelkamp gebracht, wo man ihm eine Blutprobe entnahm. Dort beschlagnahmten die Beamten auch seinen Führerschein.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell