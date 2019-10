Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte Zettelschreiberin gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 29. Oktober, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14.10 Uhr, auf dem Caldenhofer Weg, unweit vom Schleppweg, sucht die Polizei eine unbekannte Zettelschreiberin. Der Außenspiegel eines VW Polo wurde dort von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Zeugin beobachtete offenbar den Unfall, meldete sich in einer Pizzeria und hinterließ dort einen Zettel. Die Polizei bittet darum, dass sich die Unfallzeugin unter der Rufnummer 02381 916-0 bei der Polizei meldet.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell