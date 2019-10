Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Lohauserholz (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde am Dienstag, gegen 12.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Günterstraße leicht verletzt. Er befuhr den Radweg mit einem Pedelec in Fahrtrichtung Lohauserholz. Gleichzeitig befuhr ein 52-jähriger Mann mit einem VW Transporter die Östingstraße in Richtung Günterstraße. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der 35-jährige Zweiradfahrer musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Er konnte es nach ambulanter Behandlung verlassen. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden. (ag)

