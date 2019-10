Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub auf Netto-Filiale

Hamm-Westünnen (ots)

Zwei Unbekannte raubten am Montag, 28. Oktober gegen 20.45 Uhr Bargeld in unbekannter Höhe in der Netto-Filiale am Unteren Heideweg. Sie zeigten den beiden Angestellten Pistolen und forderten von diesen, die Kasse zu öffnen. Die Täter griffen in die Kasse und entnahmen das Bargeld. Nach der Tat flüchteten die Räuber in unbekannte Richtung. Während der Tat hielten sich neben den beiden Angestellten noch zwei Kunden im Supermarkt auf. Beide Täter waren maskiert und dunkel gekleidet. Sie sprachen Deutsch ohne Dialekt. Ein Räuber ist ungefähr 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Der zweite Unbekannte ist 1,70 Meter groß und hat eine stämmige Figur. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

