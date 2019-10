Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der PI Bad Bergzabern: Fahrraddieb festgenommen

Schweighofen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag gegen 03.00 Uhr bemerkte eine Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Schweighofen zwei Männer in ihrem Garten, die umgehend die Flucht ergriffen. Eine Streife der PI Bad Bergzabern konnte einen der Männer noch im Ortsbereich festnehmen. Er war mit einem hochwertigen Rennrad unterwegs, welches er aus der Garage der Mitteilerin gestohlen hatte. Der Mann führte keine Ausweispapiere mit sich. Er wurde festgenommen. Er gab an Georgier zu sein und in Strasburg zu wohnen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau Haftbefehl gegen den Beschuldigten. Der Beschuldigte wurde nach Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Hinweise zu seinem Mittäter liegen nicht vor.

