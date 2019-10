Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 17.10.2019, 23:30 Uhr Fahrzeug beschädigt

Landau (ots)

In der Weißquartierstraße konnte ein Zeuge aus seiner Wohnung beobachten, wie zwei Männer an einem geparkten Ford-Fiesta mit LD-Kennzeichen den Außenspiegel abtraten und anschließend in Richtung Innenstadt weitergingen. Einer davon hatte blonde Haare und trug eine schwarze Weste. Der andere trug ebenfalls eine schwarze Weste mit einer Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte.

Weitere Zeugen mögen sich bitte mit der Polizei Landau in Verbindung setzen.

