Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim, L493, 16.10.2019, 22-40 Uhr Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Herxheim (ots)

Am 16.10.2019, gegen 22.40 Uhr ereignete sich bei Herxheim auf der L493 ein schwerer Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer und eine Person leicht verletzt wurden. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in Richtung Herxheim. Er leitete einen Überholvorgang ein, obwohl ihm ein Pkw, den eine 24-jährige Frau steuerte, entgegenkam. Es kam zur Frontalkollision. Durch den Unfall wurde der 21-jährige Mann schwer und die 24-jährige Frau leicht verletzt. An beiden Pkw entstand Totalschaden.

