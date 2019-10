Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Zeppelinstraße, 16.10.2019, 07.45 Uhr Verkehrsunfall mit verletztem Kind auf Fahrrad

Landau (ots)

Am 16.10.2019, gegen 07.45 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Zeppelin-/Neustadter Straße in Landau ein Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge als Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Neustadter Straße in Richtung Norden und bog nach rechts in die Zeppelinstraße. Hierbei übersah sie den ihr entgegenkommenden 12-jährigen Radfahrer, der vom Radweg kommend die Kreuzung in südlicher Richtung passierte. Es kam zur Kollision. Der leicht verletzte Junge wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ermittlungen ergaben, dass ein auf der Ablage liegender Aktenordner während der Kurvenfahrt ins Lenkrad rutschte und das Lenken der 21-jährigen Pkw-Fahrerin behinderte. Der Pkw wurde nur leicht beschädigt. Der Sachschaden am Fahrrad wird auf 500EUR geschätzt.

