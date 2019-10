POL-HAM: 2 Verletzte bei Auffahrunfall

Polizeipräsidium Hamm

Am Montag, den 28. Oktober, gegen 14.30 Uhr kam es auf der Dr.-Loeb-Caldenhof Straße, in Höhe der Einmündung Rottwiese zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Pkw-Fahrerin und ein Kleinkind leicht verletzt wurden. Eine 18-jährige Citroen Fahrerin und ein 29-jähriger VW Fahrer befuhren die Dr.-Loeb Caldenhof Straße in Fahrtrichtung Nordosten. In Höhe einer Ampelanlage musste die junge Frau abbremsen und der VW Fahrer fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die Fahrerin des Citroens leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Ein Kleinkind, welches sich im VW befunden hatte, wurde ebenfalls vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Beide wurden nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirca 2000 Euro. (AV)

