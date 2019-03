Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 20.03.2019.

Goslar (ots)

Kunde verletzt.

Goslar. Am Dienstagnachmittag, 16.49 Uhr, hielt sich ein 59-jähriger Goslarer in einem Drogerie-Markt in der Liebigstraße auf und ging im Verkaufsraum an einem bislang unbekannten Mann vorbei, aus dessen getragenen Rucksack die Klinge eines Messer herausragte, die den Stoff offenbar von innen durchstoßen hatte. Beim Passieren schnitt sich der Goslarer an diesem Messer und trug ein stark blutende Wunde am Oberarm davon. Als der unbekannte Mann darauf angesprochen wurde, flüchtete er aus dem Gebäude und konnte sich in der Folge in unbekannte Richtung entfernen. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Samstagnachmittag, 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die schwarze Geldbörse mitsamt Inhalt eines 55-jährigen Goslarers, die er während seines Einkaufs in einem Discount-Markt in der Liebigstraße in der Gesäßtasche mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertsechzig Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Zwei Kellerräume aufgebrochen.

Goslar. Vermutlich in der Zeit von Montagabend, 20.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 09.55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter nach gewaltsamem Öffnen der Eingangstür in ein Mehrparteienwohnhaus in der Franckestraße ein, begaben sich in das Kellergeschoss und öffneten hier anschließend gewaltsam die Türen zweier Abstellräume. Aus einem entwendeten sie ein Damenfahrrad der Marke Ortler. Bei der Tat entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbruch misslang.

Goslar. Am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam die Hauseingangstür eines weiteren Mehrparteienwohnhauses in der Franckestraße zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesem Versuch, allerdings entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Einbrüche blieben im Versuchsstadium stecken.

Goslar. In der Zeit von vermutlich Montagabend, 19.15 Uhr, bis Dienstagvormittag, 10.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter, gewaltsam die Hauseingangstüren dreier Mehrparteienwohnhäuser in der Herbartstraße zu öffnen. Es blieb glücklicherweise bei diesen Versuchen, allerdings entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Sprossenfenster beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Montagabend, 19.00 Uhr, bis Dienstagvormittag, 09.45 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter das ca. 20 cm x 20 cm großes Glaselement eines Sprossenfensters der Neuwerk-Kirche in der Rosentorstraße. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Dienstagvormittag, zwischen 09.00 und 09.20 Uhr, wurde ein am auf dem Postparkplatz in der Klubgartenstraße ordnungsgemäß abgestellter schwarzer Hyundai ix20 mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Dienstag, zwischen 08.10 und 17.42 Uhr, wurde ein im Parkhaus in der Bäckerstraße ordnungsgemäß abgestellter schwarzer VW mit OC-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im Bereich der hinteren linken Tür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell