Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Seesen: Pressebericht vom 20.03.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall Am 19.03.2019, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Mann aus Seesen die Bismarckstraße in Seesen, von Herrhausen kommend, in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Bismarckstraße/Bahnhofstraße/An der Landesbahn missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Zur gleichen Zeit befuhr eine 28-jährige Frau aus Seesen die Straße An der Landesbahn in Richtung Bahnhof und hatte Grünlicht. Beim Überqueren der Kreuzung kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. (Bür)

