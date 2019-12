Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht auf Uni-Parkplatz - Wer hat etwas gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Eine 22-Jährige parkte am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz in der Erwin-Schrödinger-Straße vor dem Uni-Gebäude 57. Als die Frau nach 15 Minuten mit dem Auto heimfuhr, stellte sie zu Hause einen massiven Schaden am Auto fest. Die komplette Beifahrerseite war zerkratzt und eingedrückt. Vermutlich war der Fahrer des Wagens, der auf dem Uni-Parkplatz neben ihr parkte, gegen den Fiat gekracht und beging Fahrerflucht, so der Verdacht der 22-Jährigen. Es sei ein weißes Fahrzeug gewesen. Die Frau wandte sich an die Polizei und erstattete Strafanzeige. Jetzt ermitteln die Beamten und bitten um Zeugenhinweise. Wer hat den Unfall beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 entgegen. |erf

