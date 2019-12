Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Kaiserslautern (ots)

Ein Unfall am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Kaiserslautern Engelshof und Morlautern hat zwei Schwerverletzte gefordert. Ein 69-Jähriger war in den Gegenverkehr geraten und mit dem Wagen einer 38-Jährigen zusammengestoßen. Die Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Sie waren ansprechbar und alarmierten selbst die Rettungskräfte. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass ein Fahrmanöver des 69-Jährigen zum Zusammenstoß führte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Weil Betriebsstoffe ausliefen war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Unfallwagen wurden abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 20.000 Euro. |erf

