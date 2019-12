Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdieb in Weilerbach

Weilerbach (ots)

Eine 91-jährige Frau wurde am Mittwochnachmittag Opfer eines Trickdiebes. Laut Aussagen der Dame klingelte der Mann an der Haustür der Geschädigten und pries ihr Mistelzweige, gegen eine Spende an. Die 91-Jährige nahm die Mistelzweige an sich und gab dem bislang unbekannten Mann 5 Euro.

Im weiteren Gespräch schnappte sich der Dieb den Geldbeutel der Frau und entnahm sich 10 weitere Euro, weil er mit der Spende nicht zufrieden war. Hiernach verließ er das Anwesen und entfernte sich.

Auch in Siegelbach kam es zu einem ähnlichen Sachverhalt, bei welchem eine verdächtige Person, die Mistelzweige anbot, von Zeugen gemeldet wurde. Ein Schaden ist dort allerdings nicht entstanden.

Bislang konnte die Polizei keine Täter feststellen. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich zu melden. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0631/369 2620 entgegen.

Tipp von der Polizei: Schließen Sie mit fremden Personen, die an ihrer Haustür klingeln und Waren oder Dienstleistungen anbieten, niemals Geschäfte ab. Es könnte sich um Trickdiebe oder Betrüger handeln. Verständigen Sie im Zweifel die Polizei.

