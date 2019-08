POL-MS: 57-Jähriger prallt mit Pkw gegen Leitplanke - Glücklicherweise keine Verletzten

Polizei Münster

57-Jähriger prallt mit Pkw gegen Leitplanke - Glücklicherweise keine Verletzten

Am späten Sonntagabend (25.08., 23:40 Uhr) kam es auf der Autobahn 1 bei Greven in Fahrtrichtung Dortmund zu einem Unfall, bei dem ein 57-Jähriger mit seinem Pkw gegen eine Leitplanke prallte.

Der Mann war zuvor mit seinem Ford auf der rechten Fahrbahn der Autobahn unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache, kam er nach rechts ab und kollidierte mit der Leitplanke. Sowohl am Fahrzeug des 57-Jährigen als auch an der Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

