Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftbefehle vollstreckt

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Die Polizei nahm am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, bei einem Einsatz auf der Schillerstraße einen 31-Jährigen fest. Gegen den Mann ohne festen Wohnsitz lag ein Untersuchungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Pkw-Aufbruchs vor. Die Polizisten brachten den Gesuchten zunächst ins Polizeigewahrsam, später dann in die Justizvollzugsanstalt. Am frühen Freitagmorgen, 21. Juni, überprüften Polizisten gegen 4.10 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Kamener Straße einen 32-Jährigen. Gegen den Mann aus Hamm lag ein Haftbefehl wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit vor. Nachdem der Gesuchte die ersatzweise geforderte Geldbuße bezahlt hatte, wurde er wieder entlassen. (cg)

