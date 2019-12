Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Reihenhaus

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadt Einbeck, Am Weidenfeld, Donnerstag, 12. Dezember 2019, 17.30 bis 18.30 Uhr. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Hausinhaber aus und dringen durch eine Terrassentüre in ein Reihenhaus in der Straße Am Weidenfeld ein. Im Haus öffnen und durchsuchen die Täter mehrere Schränke und Kommoden und entwenden dann letztendlich Schmuck in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise nimmt das Polizeikommissariat Einbeck unter der Telefonnummer 05561-94978-115 entgegen.

