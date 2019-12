Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW rutschte in Straßengraben

Uslar (ots)

B 241 (js) Am 11.12.19, gegen 09.50 Uhr, befuhr eine 33-jährige PKW-Fahrerin aus Hardegsen mit ihrem Fahrzeug die B 241 aus Uslar kommend in Richtung Bollensen. Kurz vor der Ortschaft wollte sie mit ihrem Fahrzeug rückwärts in einen Wirtschaftsweg fahren, um zu wenden. Dabei rutschte der PKW in den Straßengraben. Das Fahrzeug wurde dadurch leicht beschädigt.

