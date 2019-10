Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbrecher gehen leer aus

Reken (ots)

Das Vorhängeschloss eines Zauns haben Unbekannte in Reken aufgebrochen. Der Zaun grenzt zum Hinterhof der Tankstelle in der Dorfstraße. In der Zeit zwischen Donnerstag, 24.10.2019, circa 21.30 Uhr und Freitag, 25.10.2019, circa 04.15 Uhr gelangten die Täter so auf das Gelände, erbeuteten jedoch, außer des Schlosses, nichts.

Hinweise an die Kriminalpolizei in Borken: Tel. (02861) 9000.

