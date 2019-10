POL-BOR: Ahaus - Außenspiegel beschädigt

Kreispolizeibehörde Borken

Den linken Außenspiegel haben Unbekannte an einem geparkten Pkw in Ahaus beschädigt. Der blaue VW-Passat stand in der Zeit zwischen Samstag, 26.10.2019, circa 13.00 Uhr, und Sonntag, 27.10.2019, circa 09.30 Uhr auf der Hausweide. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahaus: Tel. (02561) 9260.

