Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Radladerschaufel gestohlen

Stadtlohn (ots)

Auf eine Radladerschaufel abgesehen hatten es Unbekannte bei einem Diebstahl in Stadtlohn. In der Zeit zwischen Donnerstag, 24.10.2019, circa 17.00 Uhr, und Freitag, 25.10.2019, circa 07.00 Uhr versetzten die Täter zunächst einen Radlader und entwendeten die darunter eingekeilte Schaufel von einem Brachgelände auf der Benzstraße. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861 900 2202

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell