Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kalefeld - Wiederholtes Fahren ohne Fahrlaubnis - Gefährdung des Straßenverkehrs

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld - (rb) Zum wiederholten Mal fiel ein 22-jähriger Kalefelder auf wie er seinen Daimler Benz im öffentlichen Straßenverkehr führte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. So auch am Mittwoch gegen 12.00 Uhr in der Willershäuser Straße. Feuerwehr und Polizei waren gerade damit beschäftigt, eine durch eine Ölspur verursachte Gefahrenstelle zu sichern bzw. abszustreuen, als der junge Mann eben diese Örtlichkeit mit seinem Daimler passierte. Dabei wurde er von einem Polizeibeamten erkannt. Der 22-jährige versuchte zu flüchten, überholte dabei rücksichtslos einen vorausfahrenden PKW. Ein mit Abstreuen der Ölspur beschäftigter Feuerwehrmann musste zur Seite springen. Wenig später konnte der Kalefelder dann aber angehalten und kontrolliert werden. Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet. Im weiteren Verlauf des Ermittlungsverfahrens ist aufgrund der Uneinsichtigkeit des jungen Mannes auch eine Beschlagnahme seines PKW nicht ausgeschlossen.

