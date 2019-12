Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße - Mittwoch, 11.12.2019, 22.40 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 22.40 Uhr kam es auf der Einbecker Landstraße in Höhe der Anton-Bruckner-Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 55 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt wurde. An den beiden verunfallten Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Der 55 Jahre alte Hamburger war mit seinem Pkw auf der B 3 in Richtung Süden unterwegs. In Höhe der Anton-Bruckner-Straße gab es einen kleinen Rückstau vor dem Kreisel. Der Hamburger bremste ab. Ein 42 Jahre alter Autofahrer aus der Schweiz bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf.

Der Pkw des 42-Jährigen war anschließend nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell