Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erzhausen/Leinetal - Bahnschranke beschädigt - wer hat etwas gesehen?

Bad Gandersheim (ots)

Erzhausen/Leinetal - (rb) Am 11.12.2019 gegen 09.40 Uhr, wurde eine beschädigte Bahnschranke am Bahnübergang entlang der Kreisstraße 642 zwischen den Ortschaften Erzhausen und der Siedlung Leinetal gemeldet. Eine Inaugenscheinnahme ergab, dass die halbseitige Schranke beim Passieren im bereits geschlossenem Zustand durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt und verbogen worden ist. Abgesehen vom Sachschaden im vierstelligen Bereich ein bodenloser Leichtsinn des verantwortlichen Fahrzeugführers, den Bahnübergang trotz Rotlichts und geschlossener Schranke zu passieren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei iin Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 oder der Polizeistation Kreiensen unter der dortigen NEUEN Telefonnr. 05563/999130 in Verbindung zu setzen.

