Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lautzenbrücken. Dieseldiebstahl

Hachenburg (ots)

Vermutlich im Laufe des letzten Wochenendes entwendeten Unbekannte aus zwei, an einem Wirtschaftsweg an der B 414 in der Gemarkung Lautzenbrücken abgestellten Baumaschinen etwa 300 Liter Diesel. Täterhinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662/95580.

